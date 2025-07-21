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21.07.2025  14:52   Рита Парфенова

На Харківщині водій пропонував поліцейським хабар у 200 доларів

Правоохоронці викрили 72-річного чоловіка, який намагався уникнути відповідальності за керування у нетверезому стані, запропонувавши хабар. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Вовчанській громаді Чугуївського району поліцейські зафіксували спробу надання неправомірної вигоди. Інцидент стався 19 липня близько 20:00. Патрульні зупинили автомобіль, водій якого – 72-річний чоловік – мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.
 
Під час спілкування з правоохоронцями він не заперечував свого стану та спробував «домовитися» – запропонував поліцейським 200 доларів США, аби уникнути складання адміністративного протоколу. Попри попередження про кримінальну відповідальність за такі дії, водій не припинив спроб підкупу.
 
Чоловік також відмовився проходити огляд за допомогою газоаналізатора «Драгер». На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. На порушника склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП – за водіння у стані сп’яніння. Санкція передбачає штраф 17 тисяч гривень і позбавлення прав щонайменше на рік.
 
Слідчі зафіксували факт пропозиції хабара – це підтверджується записами з бодікамер. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – до чотирьох років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові водій з підробленими правами намагався уникнути покарання за нетверезе водіння.
Тэги:  водій, хабар, харків
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