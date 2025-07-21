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21.07.2025  15:31   

Харківські родини отримали гуманітарну допомогу

За ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова надано підтримку сім'ям загиблих та зниклих безвісти захисників України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, родини загиблих та зниклих безвісти захисників України отримали гуманітарну допомогу. 
 
Ініціативу мера Харкова Ігоря Терехова підтримала Християнська Церква «Спокута». З городянами поспілкувався директор Департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін. У заході також взяли участь представники громадських організацій, які постійно підтримують родини загиблих і зниклих безвісти героїв.
 
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