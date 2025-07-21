Харківські родини отримали гуманітарну допомогу

За ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова надано підтримку сім'ям загиблих та зниклих безвісти захисників України.
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Сьогодні головну роль відіграватиме логіка. Усі рішення вимагатимуть глибокого аналізу, тож час на роздуми зросте. Зате шанс на помилку майже нульовий – розум, аналітика й передбачення на висоті.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ.
Міжнародний день нездорової (шкідливої) їжі, який відзначається 21 липня, привертає увагу до впливу нездорового харчування на наше здоров’я і життя.
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