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21.07.2025  09:15   Віталій Хіневіч

Минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Ізюм постраждала 67-річна жінка; у м. Куп'янськ постраждали 73-річна і 83-річна жінки, 58-річний і 73-річний чоловіки; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждали 25-річна жінка і 62- річний чоловік.
 
Харків ворог масовано атакував 26 БпЛА, з яких силами ППО було збито – 14. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 38 некерованих авіаційних ракет;
  • 4 КАБ;
  • 14 БпЛА типу «Шахед»;
  • 18 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття, трамвайні дроти; 
  • у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі (с. Старовірівка), 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ), зерновоз (с. Шевченкове), автомобіль (с. Огурцівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Бугаївка), електромережі (м. Чугуїв); 
  • у Берестинському районі пошкоджено скління вікон залізничної станції (с. Берестовеньки).
Упродовж минулої доби станом на 22:00 20.07.2025 зафіксовано 122 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця.
 
На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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