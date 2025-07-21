21.07.2025 09:15 Віталій Хіневіч
Минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.
У м. Ізюм постраждала 67-річна жінка; у м. Куп'янськ постраждали 73-річна і 83-річна жінки, 58-річний і 73-річний чоловіки; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждали 25-річна жінка і 62- річний чоловік.
Харків ворог масовано атакував 26 БпЛА, з яких силами ППО було збито – 14.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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38 некерованих авіаційних ракет;
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4 КАБ;
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14 БпЛА типу «Шахед»;
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18 БпЛА типу «Герань-2»;
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2 fpv-дрони;
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1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у м. Харків пошкоджено дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття, трамвайні дроти;
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у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі (с. Старовірівка), 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ), зерновоз (с. Шевченкове), автомобіль (с. Огурцівка);
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у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Бугаївка), електромережі (м. Чугуїв);
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у Берестинському районі пошкоджено скління вікон залізничної станції (с. Берестовеньки).
Упродовж минулої доби станом на 22:00 20.07.2025 зафіксовано 122 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.
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писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж,
спричинених ворожими обстрілами.
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