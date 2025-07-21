21.07.2025 09:15 Віталій Хіневіч

Минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, внаслідок обстрілів постраждали 7 людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Ізюм постраждала 67-річна жінка; у м. Куп'янськ постраждали 73-річна і 83-річна жінки, 58-річний і 73-річний чоловіки; у с. Старовірівка Шевченківської громади постраждали 25-річна жінка і 62- річний чоловік.

Харків ворог масовано атакував 26 БпЛА, з яких силами ППО було збито – 14.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

38 некерованих авіаційних ракет;

4 КАБ;

14 БпЛА типу «Шахед»;

18 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено дах адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорожнє покриття, трамвайні дроти;

у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі (с. Старовірівка), 2 приватні будинки, магазин (м. Куп'янськ), зерновоз (с. Шевченкове), автомобіль (с. Огурцівка);

у Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку (с. Бугаївка), електромережі (м. Чугуїв);

у Берестинському районі пошкоджено скління вікон залізничної станції (с. Берестовеньки).

Упродовж минулої доби станом на 22:00 20.07.2025 зафіксовано 122 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.