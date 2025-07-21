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21.07.2025  08:50   Віталій Хіневич

У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова

21 липня орієнтовно з 1:30 до 2:00, російська армія вдарила по Київському району м. Харкова, застосувавши безпілотники типу «Герань-2».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Атака спричинила пошкодження на територіях двох підприємств: виникла пожежа. У житловому кварталі вибито вікна в багатоквартирному будинку, пошкоджено авто.
 
 
Люди поранень не дістали.
 
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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