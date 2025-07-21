21.07.2025 08:30 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 20 по 21 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 63 оперативні виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському районах області та м. Харків.

5 із цих пожеж виникли на відкритих територіях, де горіли суха трава, очерет та пожнивні залишки.

Внаслідок нічної масованої атаки ворожих БпЛА на Харків сталася пожежа у Київському районі. Наразі триває її ліквідація.

Ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 8,3 га.

Внаслідок побутових пожеж 1 людина загинула.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 12 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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