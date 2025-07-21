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21.07.2025  08:30   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 20 по 21 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 63 оперативні виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському районах області та м. Харків. 
 
5 із цих пожеж виникли на відкритих територіях, де горіли суха трава, очерет та пожнивні залишки.
 
Внаслідок нічної масованої атаки ворожих БпЛА на Харків сталася пожежа у Київському районі. Наразі триває її ліквідація.
 
Ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 8,3 га.
 
Внаслідок побутових пожеж 1 людина загинула.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 12 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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