21.07.2025 08:00

Ворог обстрілював Харків

Вночі 21 липня ворог вдарив по місту 12 разів.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«За інформацією, яка потребує уточнення, усі влучання у Київському районі міста по кількох локаціях.

Один з них - біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі - без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі.

По локації одного з прильотів - вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти.

Ще один з наслідків атаки з повітря на Харків - пожежа на цивільному підприємстві. Щодо постраждалих - інформації наразі немає.

За уточненою інформацією, ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 10 гектарів лісу й трави вигоріли через пожежі в природних зонах Харківщини.