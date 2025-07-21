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21.07.2025  08:00   

Ворог обстрілював Харків

Вночі 21 липня ворог вдарив по місту 12 разів.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«За інформацією, яка потребує уточнення, усі влучання у Київському районі міста по кількох локаціях.
 
Один з них - біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі - без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі.
 
По локації одного з прильотів - вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти.
 
Ще один з наслідків атаки з повітря на Харків - пожежа на цивільному підприємстві. Щодо постраждалих - інформації наразі немає.
 
За уточненою інформацією, ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі», - сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 10 гектарів лісу й трави вигоріли через пожежі в природних зонах Харківщини.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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