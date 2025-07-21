21 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день нездорової (шкідливої) їжі, який відзначається 21 липня, привертає увагу до впливу нездорового харчування на наше здоров’я і життя.
За Юліанським календарем, 21 липня православна церква вшановує пам’ять великомученика Прокопія.
Цього дня починаються жнива. Також збирають чорницю. Збір ягоди вважався обов’язковим, адже її листя та плоди допомагають від багатьох хвороб.
Що не можна робити:
365 року землетрусом частково зруйновано одне із семи чудес світу – Олександрійський маяк. Остаточно маяк було зруйновано внаслідок чергового землетрусу 1375 року.
1816 – народився Пауль Юліус Ройтер, англійський журналіст, засновник найбільшої англійської інформаційної агенції «Рейтер».
1899 – народився Ернест Хемінгуей, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1954 року.
1933 – народився Джон Гарднер, американський письменник. Найбільш відомий своїм романом "Грендель" , переказом міфу про Беовульфа.
1938 – народилася Нані Брегвадзе, грузинська співачка, екс-солістка ВІА «Орера».
1951 – народився Робін Вільямс, американський актор (Джуманджі, Капітан Крюк).
1969 – Ніл Армстронг, командир американського корабля «Аполлон-11», став першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця.
1971 – народився Дмитро Коляденко, український ведучий, хореограф, співак та просто шоумен.
1978 – народився Джош Хартнетт, американський кіноактор («Перл Харбор», «Чорна орхідея»).
1983 – на антарктичній станції «Схід» було зафіксовано найнижчу температуру на планеті за всю історію спостереження −89,2 °C.
1992 – сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси щоб увійти до складу ВМС України.
1999 – в Інгушетії чоловікам дозволено мати чотирьох дружин.
2011 – завершився останній політ шатлу «Атлантіс». Офіційно закрито космічна програма «Спейс шатл».
2013 – урочисте відкриття пам'ятника відбулося року Святому рівноапостольному князю Володимиру на території Свято-Володимирського храму у Харкові. Відкриття було присвячене заходам щодо відзначення 1025-річчя хрещення Русі.
за Новоюліанським календарем: Ганна, Георгій, Євген, Іван, Лідія, Онисим, Онуфрій, Петро, Роман, Семен, Федір.
за Юліанським календарем: Віктор, Данило, Олександр, Прокоп, Сава, Федір.
Сьогодні головну роль відіграватиме логіка. Усі рішення вимагатимуть глибокого аналізу, тож час на роздуми зросте. Зате шанс на помилку майже нульовий – розум, аналітика й передбачення на висоті.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ.
Міжнародний день нездорової (шкідливої) їжі, який відзначається 21 липня, привертає увагу до впливу нездорового харчування на наше здоров’я і життя.
влажность:
давление:
ветер: