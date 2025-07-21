21 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21.07.2025 07:30 Рита Парфенова

Міжнародний день нездорової (шкідливої) їжі, який відзначається 21 липня, привертає увагу до впливу нездорового харчування на наше здоров’я і життя.

Цей день нагадує про привабливість фастфуду, солодощів та інших смачних, але не корисних продуктів, і ставить питання про їхнє місце в нашому повсякденному раціоні.



"Нездорова їжа" охоплює продукти з високим рівнем цукру, солі, насичених жирів та консервантів, як-от фастфуд, чіпси, солодкі напої і кондитерські вироби. Вживання таких продуктів може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань, діабету та інших хронічних хвороб. ВООЗ зазначає, що ожиріння та пов'язані з ним захворювання є провідними причинами смертності.



Сучасна культура харчування сприяє поширенню нездорової їжі через швидкий темп життя і агресивний маркетинг. Міжнародний день нездорової їжі нагадує про важливість збалансованого харчування. Це не про заборони, а про усвідомлений вибір і баланс. Час від часу можна дозволити собі улюблені ласощі, але важливо, щоб це не стало регулярною практикою.



У різних країнах цей день відзначають по-різному: деякі люди влаштовують "прощальний бенкет", інші дізнаються більше про здорову їжу і пробують нові рецепти. В школах і громадських організаціях проводяться освітні заходи, де розповідають про наслідки нездорового харчування і пропонують альтернативи.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни згадують преподобних Симеона Палестинського, Христа ради юродивого, і Йоана, сподвижника його та преподобних Онуфрія Мовчазного і Онисима затворника.

У народі вважали, що після обіду починається осінь. День присвячували посіву озимих і збирання врожаю яблук. Всю роботу треба було робити мовчки, бо Онисим жив в один час з Феодором-мовчуном.

Що не можна робити: