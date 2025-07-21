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21.07.2025  07:30   Рита Парфенова

21 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день нездорової (шкідливої) їжі, який відзначається 21 липня, привертає увагу до впливу нездорового харчування на наше здоров’я і життя.

їжа
 
 Цей день нагадує про привабливість фастфуду, солодощів та інших смачних, але не корисних продуктів, і ставить питання про їхнє місце в нашому повсякденному раціоні.

"Нездорова їжа" охоплює продукти з високим рівнем цукру, солі, насичених жирів та консервантів, як-от фастфуд, чіпси, солодкі напої і кондитерські вироби. Вживання таких продуктів може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань, діабету та інших хронічних хвороб. ВООЗ зазначає, що ожиріння та пов'язані з ним захворювання є провідними причинами смертності.

Сучасна культура харчування сприяє поширенню нездорової їжі через швидкий темп життя і агресивний маркетинг. Міжнародний день нездорової їжі нагадує про важливість збалансованого харчування. Це не про заборони, а про усвідомлений вибір і баланс. Час від часу можна дозволити собі улюблені ласощі, але важливо, щоб це не стало регулярною практикою.

У різних країнах цей день відзначають по-різному: деякі люди влаштовують "прощальний бенкет", інші дізнаються більше про здорову їжу і пробують нові рецепти. В школах і громадських організаціях проводяться освітні заходи, де розповідають про наслідки нездорового харчування і пропонують альтернативи.
 

Православні свята та прикмети дня

 
За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни згадують преподобних Симеона Палестинського, Христа ради юродивого, і Йоана, сподвижника його та преподобних Онуфрія Мовчазного і Онисима затворника.
 
У народі вважали, що після обіду починається осінь. День присвячували посіву озимих і збирання врожаю яблук. Всю роботу треба було робити мовчки, бо Онисим жив в один час з Феодором-мовчуном.
 
Що не можна робити:
  • працювати у полі;
  • просто так заходити на город;
  • лаятися;
  • думати про погане;
  • матюкатися;
  • брати гроші в борг.

За Юліанським календарем, 21 липня православна церква вшановує пам’ять великомученика Прокопія.

Цього дня починаються жнива. Також збирають чорницю. Збір ягоди вважався обов’язковим, адже її листя та плоди допомагають від багатьох хвороб.

Що не можна робити:

  • прибирати, щоб не вимести успіх з дому.
  • влаштовуватися на роботу, звільнятися, укладати великі угоди.
  • купатися у відкритих водоймах та вирушати у далекі поїздки.

Також цього дня

365 року землетрусом частково зруйновано одне із семи чудес світу – Олександрійський маяк. Остаточно маяк було зруйновано внаслідок чергового землетрусу 1375 року.

1816 – народився Пауль Юліус Ройтер, англійський журналіст, засновник найбільшої англійської інформаційної агенції «Рейтер».

1899 – народився Ернест Хемінгуей, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1954 року.

1933 – народився Джон Гарднер, американський письменник. Найбільш відомий своїм романом "Грендель" , переказом міфу про Беовульфа.

1938 – народилася Нані Брегвадзе, грузинська співачка, екс-солістка ВІА «Орера».

1951 – народився Робін Вільямс, американський актор (Джуманджі, Капітан Крюк).

1969 – Ніл Армстронг, командир американського корабля «Аполлон-11», став першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця.

1971 – народився Дмитро Коляденко, український ведучий, хореограф, співак та просто шоумен.

1978 – народився Джош Хартнетт, американський кіноактор («Перл Харбор», «Чорна орхідея»).

1983 – на антарктичній станції «Схід» було зафіксовано найнижчу температуру на планеті за всю історію спостереження −89,2 °C.

1992 – сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси щоб увійти до складу ВМС України.

1999 – в Інгушетії чоловікам дозволено мати чотирьох дружин.

2011 – завершився останній політ шатлу «Атлантіс». Офіційно закрито космічна програма «Спейс шатл».

2013 – урочисте відкриття пам'ятника відбулося року Святому рівноапостольному князю Володимиру на території Свято-Володимирського храму у Харкові. Відкриття було присвячене заходам щодо відзначення 1025-річчя хрещення Русі.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Ганна, Георгій, Євген, Іван, Лідія, Онисим, Онуфрій, Петро, Роман, Семен, Федір.

за Юліанським календарем: Віктор, Данило, Олександр, Прокоп, Сава, Федір.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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