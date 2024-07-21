21.07.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Гороскоп не дозволить сидіти вдома, проведіть день у компанії друзів. Насолоджуйтесь спілкуванням і намагайтеся не акцентуватись на дрібницях.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки радять Овну задуматися над тим, чи все його влаштовує? Можливо, він втомився від повсякденної рутини? Або в його житті назріли зміни? У такому разі Овну варто підійти до цього творчо і ризикнути. Цей день підходить для того, щоб він рішуче почав змінювати щось у своєму житті. Це можуть бути і глобальні зміни, і менш значні оновлення. Не бійтеся зробити крок назустріч новому, інакше ви ризикуєте надовго застрягти у вчорашньому дні! Але, головне, тримайте свої очі та вуха відкритими – ви можете несподівано дізнатися щось цікаве і важливе.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Від Тельця потрібно виявити наполегливість і навіть, якщо потрібно, вміння постукати кулаком по столу! Просто якщо Телець не зуміє виявити рішучість і твердість, оточуючі швидко відтіснять його на другий план, надавши собі його ідеї та заслуги. Так що іншого варіанту у Тельця просто немає - або він змириться з лавкою запасних, або зможе продемонструвати всім свій твердий характер і завдяки цьому вийде на перші ролі.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Успіх сьогоднішнього дня Близнюків нагадує їзду велосипедом: чим повільніше їдеш, тим більше ризикуєш впасти. І навпаки – набравши хорошу швидкість, Близнюки виявлять, що будь-яка справа сперечається у їхніх руках! Так що розігнатися Близнюкам просто необхідно, навіть якщо для цього їм доведеться зібрати всю свою волю в кулак. Натомість один раз набравши темпу, Близнюки ще довго не зможуть зупинитися. Вони здатні у трудовому пориві переробити безліч справ!

Рак (22 червня – 23 липня)

З ранку Рак з головою піде в роботу, і виринути йому буде нелегко. Він буде настільки зосереджений, що ніяка суєта, що панує довкола, не може йому перешкодити. Зірки радять Раку використати таку здатність до концентрації, щоб блискуче впоратися зі справами, в яких він все від початку до кінця вирішує сам. А ось робота в команді йому протипоказана: занурений у свої думки Рак просто не почує слова оточуючих.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева несподівано для нього самого можуть прокинутися організаторські здібності, і ситуація сприятиме цьому. Можливо, Лева попросять провести нараду, організувати свято чи пікнік. А можливо, день поставить перед ним інші завдання, які потребують залучення людей. У будь-якому випадку, Лев має всі можливості для того, щоб впоратися з подібними справами. Сил та нервів це забере чимало, зате й приємні бонуси принесе.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва ризикує зіткнутися з жорсткою конкуренцією та тиском на свою адресу! Можливо, хтось із колег захоче підсидіти Діву, відсунувши її убік. А може, Діве доведеться зіткнутися з нападками недоброзичливців. У будь-якому випадку, зірки радять їй зібрати в кулак усі свої сили, рішучість та волю, не поступаючись завойованим позиціям. Інакше відновити ці позиції потім буде дуже нелегко!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У справах Терезам може сильно заважати бажання якнайшвидше досягти результату. Найцікавіше, що така квапливість діятиме прямо навпаки, гальмуючи роботу та відсуваючи терміни. Затримки та пробуксовки можуть очікувати Терези практично на будь-якому етапі та в будь-яких справах! Виправити становище Терези зможуть, тільки якщо позбудуться свого внутрішнього нетерпіння. Якщо це їм не вдасться, закінчити почате їм, на жаль, вдасться ще дуже не скоро!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Девізом життя Скорпіона стане безапеляційне "Я сам!". Зірки не схиляють його до того, щоб рівнятися на оточуючих чи хоча б радитися з ними. Через це багато його рішень можуть здаватися несподіваними, а висловлювання – самовпевненими. Однак насправді Скорпіон не схильний рубати з гарячого, і якщо він за щось взявся, значить готовий нести відповідальність за результат. Отже, близьким людям Скорпіона досить просто йому не заважати. Решта Скорпіон зробить сам, домігшись непоганих результатів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Секрет успіху Стрільця криється у його вмінні організовувати людей, домагаючись від них потрібних результатів. День не схиляє Стрільця до того, щоб самому чинити трудові подвиги, проте він спокійно може чинити ці подвиги руками оточуючих. Так що як організатор, координатор або начальник Стрілець просто незамінний! Навіть не маючи ніяких особливих прав, Стрілець може непомітно звалити частину своїх справ на інших. І це – про диво! – буде сприйнято з розумінням.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу можуть доручити справи, з якими він боїться не впоратися. Можливо, він вважає, що має недостатній досвід, знання або навички для їх виконання. Така невпевненість у собі може погано вплинути на результат, тому зірки пропонують Козерогу набратися рішучості і відкинути всі сумніви, перш ніж взятися за цю роботу. Ну, а якщо це не вийде – перепоручити її комусь або відкласти на потім.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Ентузіазму Водолію не позичати! Він буде по-справжньому захоплений тим, що робить, навіть якщо його ділянка робіт стосується далеко не найважливіших речей. Невідомо, в чому тут справа, – у хорошому настрої Водолія або в тому, що він відчуватиме приплив сил. Головне, що завдяки такому вдалому настрою робота у Водолія обіцяє сперечатися, а оточуючі тягнуться до нього і не раз протягом дня запитають його поради.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Головною рушійною силою Риб стануть амбіції! Їм недостатньо просто справлятися зі справами – їм потрібно робити все найкраще і так, щоби це помітили. Саме тому день чудово підходить для того, щоб робити кар'єру. Будь-які кроки Риб у цьому напрямі будуть даватися їм природно та легко. До того ж зірки обіцяють, що й оточуючі віднесуться до просування Риб дуже прихильно, і навіть здатні підштовхнути їх уперед.