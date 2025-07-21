21.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 липня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 липня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий дощ, місцями гроза.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 26 – 31° тепла.

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Народні прикмети

якщо тепло і волого, то грибів буде багато;

голосно кричать сороки – буде дуже тепла погода взимку;

гроза на Онисима – до теплої осені;

якщо на вулиці дощ, то не можна нічого говорити – блискавка вдарить;

на мурашниках з'явилися великі купи – зима буде холодною;

сильні роси – буде поганий врожай льону;

ночі похолоднішали – зима буде морозною і суворою;

сьогодні гроза – осінь буде довгою.