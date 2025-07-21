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21.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 липня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 липня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий дощ, місцями гроза.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 26 – 31° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо тепло і волого, то грибів буде багато;
  • голосно кричать сороки – буде дуже тепла погода взимку;
  • гроза на Онисима – до теплої осені;
  • якщо на вулиці дощ, то не можна нічого говорити – блискавка вдарить;
  • на мурашниках з'явилися великі купи – зима буде холодною;
  • сильні роси – буде поганий врожай льону;
  • ночі похолоднішали – зима буде морозною і суворою;
  • сьогодні гроза – осінь буде довгою.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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