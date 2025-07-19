19.07.2025 09:36 Рита Парфенова

Горить ліс у Ізюмському районі: за добу на Харківщині ліквідовано 16 пожеж в екосистемах

Понад 10 гектарів лісу й трави вигоріли через пожежі в природних зонах Харківщини.

Протягом доби з 18 по 19 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативних виїзди, з яких 32 стосувалися пожеж. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Серед них — 16 пожеж у природних екосистемах, які охопили загальну площу понад 10 гектарів. Наразі в Ізюмському районі триває ліквідація масштабної лісової пожежі на території Студенецького лісництва — вогнем охоплено 12 гектарів.

Окрім гасіння пожеж, рятувальники виїжджали п’ять разів на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, тричі — на обстеження територій після обстрілів, 12 разів — на допомогу населенню та комунальникам. Один виїзд був у режимі чергування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби в Богодухівському, Куп’янському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області вогнеборці загасили дев’ять пожеж, спричинених ворожими ударами.