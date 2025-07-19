19.07.2025 09:47 Рита Парфенова

У Харківському районі внаслідок пожежі в будинку загинув чоловік

У селі Утківка сталася пожежа в житловому будинку. На місці виявили тіло загиблого чоловіка 1960 року народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У селі Утківка Харківського району сталася пожежа в житловому будинку. Вогнем було охоплено площу 90 квадратних метрів.

Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили на місці події тіло загиблого чоловіка, 1960 року народження.

Причини пожежі наразі встановлюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в багатоповерхівці на вулиці Нескорених, 4 в Харкові сталася пожежа в квартирі на шостому поверсі — рятувальники ліквідували займання площею 50 м² та евакуювали 10 осіб.