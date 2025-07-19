Поліція Харківщини фіксує нові воєнні злочини рф (фото)

Протягом доби правоохоронці задокументували 18 нових злочинів та продовжують евакуацію населення з небезпечних територій.
Поліція Харківщини продовжує документувати наслідки збройної агресії з боку рф, передає РЕДПОСТ.
Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Лозівський та Куп’янський райони. Російські війська застосували ракети, ударні БпЛА та FPV-дрони, внаслідок чого зафіксовано пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Постраждалих серед мирного населення немає.
У Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та господарську споруду, а також зафіксовано займання. У Богодухівському районі дронова атака спричинила пошкодження житла та трубопроводу. У Лозівському районі безпілотник влучив у залізничну колію, тепловоз і будівлю станції.
18 липня слідчі здійснили 12 оглядів місць влучань та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 18 фактами, що стосуються воєнних злочинів РФ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Харківській області задокументовано 25 641 такий злочин.
Поліція також нагадує про триваючу обов’язкову евакуацію з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами. Усім, хто потребує виїзду, слід звертатися за номером 102.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що За добу російські війська атакували територію Харківської області різними видами озброєння. Пошкоджень зазнали будинки, інфраструктура та залізниця. Обійшлося без жертв.
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