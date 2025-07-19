Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 18 липня 2025 року.
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Прагнення до самореалізації та визнання буде сильним, люди намагатимуться досягти успіху будь-якою ціною. Хороший час для пошуку підтримки впливових людей чи нових можливостей.
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19 липня в Україні відзначають День тренера.
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