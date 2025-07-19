Ракети, дрони та вибухи: 10 населених пунктів Харківщини — під ворожим вогнем

За добу російські війська атакували територію Харківської області різними видами озброєння. Пошкоджень зазнали будинки, інфраструктура та залізниця. Обійшлося без жертв.
Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися десять населених пунктів Харківської області. Постраждалих серед цивільного населення немає. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Російські війська застосували широкий арсенал: 39 некерованих авіаційних ракет, дрони-камікадзе «Шахед», «Герань-2», «Ланцет», а також два FPV-дрони.
У результаті обстрілів пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури:
▪️ Куп'янський район — пошкоджено господарчу будівлю в селі Федорівка;
▪️ Ізюмський район — пошкоджено господарчі споруди в селах Пашкове та Андріївка;
▪️ Богодухівський район — руйнувань зазнали приватні будинки, електромережі в Леськівці, а також трубопровід КП «БогодухівВода» у місті Богодухів;
▪️ Лозівський район — обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру в селі Енергетиків (колія, тепловоз, будівля станції), а також господарчу споруду у селі Вишневе.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 липня у селі Федорівка Куп’янського району через атаку ворожих БпЛА зайнялися господарчі споруди та суха трава. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, житлові будинки не постраждали.
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