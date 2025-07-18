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18.07.2025  20:57   Рита Парфенова

Пожежа на Харківщині після удару дронів: згоріли господарчі споруди та трава (фото)

У селі Федорівка Куп’янського району через атаку ворожих БпЛА зайнялися господарчі споруди та суха трава. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, житлові будинки не постраждали.

У Куп’янському районі сталася пожежа після удару дронів

У Куп’янському районі Харківської області внаслідок чергової ворожої атаки дронами виникла масштабна пожежа у житловому секторі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Удень 18 липня окупанти завдали удару безпілотниками по селу Федорівка Вільхуватської громади. Від обстрілу загорілися три господарчі споруди та суха трава поблизу. Загальна площа займання склала понад 200 квадратних метрів.

У Федорівці Куп’янському районі сталася пожежа після удару дронів

Попри повторні атаки БпЛА під час ліквідації пожежі, рятувальники змогли оперативно локалізувати вогонь і не допустити його поширення на житлові будинки.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів.

У Федорівці Куп’янському районі сталася пожежа після удару дронів

У Федорівці Куп’янському районі сталася пожежа після удару дронів

У Федорівці Куп’янському районі сталася пожежа після удару дронів

У Федорівці Куп’янському районі сталася пожежа після удару дронів

Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
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