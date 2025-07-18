18.07.2025 20:24 Рита Парфенова

Організував «зелений коридор» для ухилянтів: в Харкові судитимуть мешканця Дергачів

Чоловік розробив схему незаконного переправлення семи військовозобов’язаних за кордон, обіцяв оформити довідки, штампи в паспортах і «вирішити питання» з прикордонниками. Його затримали з грошима прямо перед відправленням потяга.

Як повідомляє РЕДПОСТ, до Київського районного суду Харкова передали обвинувальний акт проти мешканця м. Дергачі Харківської області. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через держкордон України з корисливих мотивів та вплив на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

За даними слідства, у лютому 2025 року чоловік розробив злочинну схему, запропонувавши семи військовозобов’язаним виїхати з України поза законними підставами. Вартість «послуги» становила 7 тисяч доларів США з кожного.

Організатор особисто супроводжував клієнтів, оформлював квитки до західної України, обіцяв подальший транспорт до кордону, а також заявляв, що співробітники прикордонної служби «знають про схему» і проблем на пункті пропуску не буде. За додаткові 1100 доларів із людини він гарантував оформлення довідок і штампів про перетин кордону.

Чоловік отримав попередньо 14 тисяч гривень за квитки та інші дрібні витрати. Основну суму – 48 600 доларів США за повний пакет послуг для шістьох осіб – йому передали 14 березня, безпосередньо перед відправленням потяга з Харкова. Тоді ж організатора затримали правоохоронці з грошима в руках. Він перебуває під вартою.

Зараз встановлюються можливі спільники та інші особи, причетні до цієї схеми. Досудове розслідування здійснює поліція за оперативного супроводу СБУ в Харківській області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали організатора схеми втечі чоловіків за кордон за $10 тисяч з людини.