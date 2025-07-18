18.07.2025 20:12 Рита Парфенова

Підпал військового авто у Харкові: справу диверсанта передали до суду

34-річного харків’янина обвинувачують у підпалі автомобіля ЗСУ, що стояв на балансі військової частини. За інформацією слідства, діяв він за завданням, отриманим через месенджер, з обіцянкою грошової винагороди.

У Харкові до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка, який підпалив військовий автомобіль. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Інцидент стався в ніч на 24 квітня 2025 року у дворі будинку по вулиці Козакевича. За даними слідства, чоловік навмисно підпалив автомобіль Honda Ridgeline, що перебував на балансі однієї з військових частин та використовувався українськими військовими. Внаслідок підпалу транспортний засіб було повністю знищено.

Попередньо встановлено, що фігурант отримав інструкції через месенджер Telegram. Йому запропонували грошову винагороду за виконання завдання. За оперативною інформацією, канал, через який передавали завдання, ймовірно контролюється спецслужбами РФ і використовується для координації диверсій та підривної діяльності на території України.

Чоловіка затримали та взяли під варту. Йому інкримінують ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період).

Справу розглядатиме Київський районний суд Харкова. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram