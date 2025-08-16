16.08.2025 17:31 Рита Парфенова

Харків’янин погодився підпалити двері чужої квартири за винагороду

В Основ’янському районі поліція викрила 23-річного чоловіка, який за гроші пошкодив майно багатоповерхівки

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські викрили чоловіка, який навмисно підпалив вхідні двері в одній із квартир багатоповерхового будинку в Основ’янському районі.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 23-річний місцевий житель. Молодик знайшов в Інтернеті оголошення про «легкий» заробіток і погодився за винагороду пошкодити чуже майно. За отриманими інструкціями він здійснив підпал дверей.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

Порушнику повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова.

