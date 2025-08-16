На Харківщині тривають три атаки ворога

Протягом доби українські військові відбили кілька спроб прориву окупантів у районах Кам’янки, Кіндрашівки, Западного, Голубівки та Степової Новоселівки.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки ворога поблизу населеного пункту Кам’янка.
На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати українську оборону в районах Кіндрашівки, Западного, Голубівки та Степової Новоселівки. Шість із дев’яти атак відбито, бої тривають.
Сили оборони продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.
