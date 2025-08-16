    
16.08.2025  15:05   Рита Парфенова

У Харкові Mercedes смертельно травмував пішохода

Смертельна аварія сталася на Полтавському Шляху – слідчі з’ясовують особу загиблого та обставини події.

У Харкові розслідують ДТП, у якій загинув пішохід

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, ввечері 15 серпня, близько 23:00, на вулиці Полтавський Шлях у Харкові трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

За даними поліції, 26-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes, здійснив наїзд на чоловіка віком приблизно 30–35 років. Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув одразу на місці аварії.

Для документування події виїжджала слідчо-оперативна група обласного управління поліції разом із патрульними.

Відомості внесені до ЄРДР за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нині триває з’ясування всіх обставин події та встановлення особи загиблого.

Раніше РЕДПОСТ розповідав, щов селищі Рогань п’яний водій збив двох велосипедистів – 52-річного чоловіка та 21-річну жінку.

