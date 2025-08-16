У Харкові Mercedes смертельно травмував пішохода

Смертельна аварія сталася на Полтавському Шляху – слідчі з’ясовують особу загиблого та обставини події.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, ввечері 15 серпня, близько 23:00, на вулиці Полтавський Шлях у Харкові трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.
За даними поліції, 26-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes, здійснив наїзд на чоловіка віком приблизно 30–35 років. Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув одразу на місці аварії.
Для документування події виїжджала слідчо-оперативна група обласного управління поліції разом із патрульними.
Відомості внесені до ЄРДР за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нині триває з’ясування всіх обставин події та встановлення особи загиблого.
