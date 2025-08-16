16.08.2025 14:02 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу знищено понад 60 одиниць техніки та 7 окупантів

Сили оборони відбили авіаційні удари та масовані обстріли, завдавши втрат особовому складу й техніці російських військ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 16 серпня 2025 року ситуація на Харківському напрямку залишається складною, але контрольованою. Минулої доби ворог здійснив 4 авіаційні удари із застосуванням 7 керованих авіабомб та 10 некерованих ракет, а також 92 обстріли позицій Сил оборони, з яких 19 – за допомогою дронів-камікадзе.

Попри це українські військові продовжують нищити живу силу й техніку агресора. За добу знешкоджено 7 окупантів, знищено та пошкоджено 62 одиниці озброєння і військової техніки, серед них:

1 артилерійська система,

4 автомобілі,

55 безпілотників,

2 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, ліквідовано 37 укриттів для особового складу противника та 4 стартові позиції для запуску БпЛА.

Командування ОТУ “Харків” наголошує, що ситуація перебуває під контролем, а Сили оборони продовжують виконувати завдання зі стримування й відсічі збройної агресії рф.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України знищили понад 60 одиниць техніки окупантів на Харківському напрямку.