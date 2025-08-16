У Харкові взяли під варту чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та співробітників ТЦК (фото)

Поліція затримала 36-річного мешканця Харківщини, який під час перевірки документів завдав ножових поранень поліцейському та трьом працівникам районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та Поліцію Харківської області.
14 серпня близько 22:15 у Харкові поліцейський разом із працівниками ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних під час воєнного стану. Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і поранив правоохоронця у скроневу ділянку.
Нападник також завдав ударів трьом співробітникам ТЦК: одного поранив у голову та руку, іншого — у голову та підключичну ділянку, ще одного — у тулуб. Після цього зловмисник втік, намагаючись сховатися.
Завдяки оперативним діям поліції місцезнаходження нападника було швидко встановлено. Ним виявився 36-річний мешканець селища Солоницівка Харківського району. Чоловіку повідомлено про підозру за статтями 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб).
Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Постраждалі перебувають у медичних закладах і отримують необхідну допомогу.
Досудове розслідування проводить слідче відділення ВП №1 ХРУП №3 ГУНП у Харківській області за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що за діями працівників ТЦК відтепер слідкуватимуть камери.
Комментариев: 0
Емоції загострені, що добре для романтики, але небезпечно для суперечок. Уникайте колких слів — серце потребує тепла, а не пояснень.
У місті зранку та вдень утримається хмарність, а ввечері небо поступово проясниться. Опадів не очікується.
Цього дня в Україні святкують Горіховий Спас, а у світі відзначають День повітряних зміїв.
влажность:
давление:
ветер: