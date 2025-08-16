16.08.2025 12:56 Рита Парфенова

У Харкові взяли під варту чоловіка, який напав із ножем на поліцейського та співробітників ТЦК (фото)

Поліція затримала 36-річного мешканця Харківщини, який під час перевірки документів завдав ножових поранень поліцейському та трьом працівникам районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та Поліцію Харківської області.

14 серпня близько 22:15 у Харкові поліцейський разом із працівниками ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних під час воєнного стану. Під час перевірки документів чоловік несподівано дістав ніж і поранив правоохоронця у скроневу ділянку.

Нападник також завдав ударів трьом співробітникам ТЦК: одного поранив у голову та руку, іншого — у голову та підключичну ділянку, ще одного — у тулуб. Після цього зловмисник втік, намагаючись сховатися.

Завдяки оперативним діям поліції місцезнаходження нападника було швидко встановлено. Ним виявився 36-річний мешканець селища Солоницівка Харківського району. Чоловіку повідомлено про підозру за статтями 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб).

Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Постраждалі перебувають у медичних закладах і отримують необхідну допомогу.

Досудове розслідування проводить слідче відділення ВП №1 ХРУП №3 ГУНП у Харківській області за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури.

