16.08.2025 11:15 Рита Парфенова

На Харківщині зафіксовано нові воєнні злочини: обстріли трьох районів та пошкодження будинків (фото)

Поліцейські задокументували наслідки російських атак по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Ворог застосував керовану авіабомбу та дрони.



Фото: Поліція Харківської області

Минулої доби російські війська завдали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах області. Для атак проти цивільної інфраструктури окупанти використали керовану авіабомбу та безпілотники. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У селищі Борова ворожий дрон влучив на відкритій місцевості біля фермерського господарства, інший обстріл пошкодив вікна житлового будинку. У селі Прудянка через авіабомбовий удар зафіксовано руйнування житлового будинку.

15 серпня правоохоронці здійснили 18 оглядів місць подій та внесли до ЄРДР відомості за п’ятьма кримінальними провадженнями, що стосуються воєнних злочинів. Від початку повномасштабного вторгнення на території Харківщини задокументовано вже 25 972 такі злочини.

Також триває евакуація з населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами та входять до переліку обов’язкової евакуації. 15 серпня з Куп’янського району було вивезено двох мешканців. Місцевих жителів закликають у разі потреби звертатися за допомогою до поліції за номером 102.

