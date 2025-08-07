    
Главная Новини Харкова Армія За діями працівників ТЦК відтепер слідкуватимуть камери
07.08.2025  21:04   

За діями працівників ТЦК відтепер слідкуватимуть камери

Як це відбуватиметься розповів мністр оборони.


За діями працівників ТЦК відтепер слідкуватимуть камери
Як повідомляє РЕДПОСТ, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП.
 
Тому з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.
 
 
Цей крок, на думку Дениса Шмигаля, забезпечить прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.
 
Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із  закупівлі додаткових засобів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

 

Тэги:  тцк, мобілізація, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.08 Армія Чи мають право ТЦК застосовувати силу: відповідь омбудсмена України 04.08 Армія Тисячі чоловіків можуть залишитися без броні: коли саме та чому 30.07 Армія Як відтепер братимуть на облік жінок-медиків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 