07.08.2025 21:04
За діями працівників ТЦК відтепер слідкуватимуть камери
Як це відбуватиметься розповів мністр оборони.
, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП.
Тому з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.
Цей крок, на думку Дениса Шмигаля, забезпечить прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.
Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.
