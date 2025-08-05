05.08.2025 19:47

Чи мають право ТЦК застосовувати силу: відповідь омбудсмена України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини про хід мобілізаційних заходів.



Чи мають право ТЦК застосовувати силу: відповідь омбудсмена України



Як повідомляє РЕДПОСТ , Уповноважений Верховної Ради з прав Людини Дмитро Лубінець заявив , що ТЦК не мають права застосовувати силу та що кожен випадок щодо неправомірних дій ТЦК ретельно перевіряється.

Офіс Омбудсмана уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини - незаконне утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили під час мобілізаційних заходів з боку представників ТЦК та СП.

«Як Омбудсман я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності.

Наголошую: навіть під час воєнного стану працівники ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону. Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Примусове доставлення чи утримання можливі лише за рішенням уповноважених органів. Громадяни ж теж мають дотримуватися чинних норм», - заявив він.

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