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05.08.2025  19:47   

Чи мають право ТЦК застосовувати силу: відповідь омбудсмена України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини про хід мобілізаційних заходів.


Чи мають право ТЦК застосовувати силу: відповідь омбудсмена України
Як повідомляє РЕДПОСТ,  Уповноважений Верховної Ради з прав Людини Дмитро Лубінець заявив, що ТЦК не мають права застосовувати силу та що кожен випадок щодо неправомірних дій ТЦК ретельно перевіряється.
Офіс Омбудсмана уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини  - незаконне утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили під час мобілізаційних заходів з боку представників ТЦК та СП.
 
«Як Омбудсман я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності.
 
 
Наголошую: навіть під час воєнного стану працівники ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону. Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Примусове доставлення чи утримання можливі лише за рішенням уповноважених органів. Громадяни ж теж мають дотримуватися чинних норм», - заявив він.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, хто має право перевіряти документи у громадян та «пробивати» по базах.
 
Тэги:  мобілізація, тцк, бусіфікація
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