05.08.2025 19:47
Чи мають право ТЦК застосовувати силу: відповідь омбудсмена України
Уповноважений Верховної Ради з прав людини про хід мобілізаційних заходів.
Чи мають право ТЦК застосовувати силу: відповідь омбудсмена України
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Уповноважений Верховної Ради з прав Людини Дмитро Лубінець заявив
, що ТЦК не мають права застосовувати силу та що кожен випадок щодо неправомірних дій ТЦК ретельно перевіряється.
Офіс Омбудсмана уважно реагує на всі повідомлення про можливі порушення прав людини - незаконне утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили під час мобілізаційних заходів з боку представників ТЦК та СП.
«Як Омбудсман я дію у межах своїх повноважень, зокрема надсилаю офіційні звернення до компетентних органів. У разі підтвердження порушень — наполягаю на притягнення винних до відповідальності.
Наголошую: навіть під час воєнного стану працівники ТЦК та СП зобов’язані діяти виключно в межах закону. Вони не мають права обмежувати свободу громадян без законних підстав чи застосовувати силу. Примусове доставлення чи утримання можливі лише за рішенням уповноважених органів. Громадяни ж теж мають дотримуватися чинних норм», - заявив він.
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