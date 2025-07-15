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15.07.2025  19:21   Дмитро Колонєй

Омбудсман пояснив, хто має право перевіряти документи у громадян та «пробивати» по базах

Роз'яснення торкаються правоохоронців та представників ТЦК.

Як повідомоляє РЕДПОСТ, омбудсман Дмитро Лубінець пояснив що перевіряти документи у громадян та «пробивати» по базах мають право тільки поліцейські. Працівники ТЦК можуть лише стояти поруч.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині військові побили стареньку під час мобілізації її сина.

 

Тэги:  тцк, мобілізація, агрессия россии
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