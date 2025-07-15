Омбудсман пояснив, хто має право перевіряти документи у громадян та «пробивати» по базах

Роз'яснення торкаються правоохоронців та представників ТЦК.
Як повідомоляє РЕДПОСТ, омбудсман Дмитро Лубінець пояснив що перевіряти документи у громадян та «пробивати» по базах мають право тільки поліцейські. Працівники ТЦК можуть лише стояти поруч.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині військові побили стареньку під час мобілізації її сина.
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День не сприятиме спокійній роботі, а емоційна напруга може викликати хаос. Щоб уникнути сварок і необдуманих вчинків, краще присвятити час відпочинку та простим справам.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
З цього року 15 липня Україна відзначає День Української Державності.
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