15.07.2025 19:21 Дмитро Колонєй

Омбудсман пояснив, хто має право перевіряти документи у громадян та «пробивати» по базах

Роз'яснення торкаються правоохоронців та представників ТЦК.

Як повідомоляє РЕДПОСТ, омбудсман Дмитро Лубінець пояснив що перевіряти документи у громадян та «пробивати» по базах мають право тільки поліцейські. Працівники ТЦК можуть лише стояти поруч.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині військові побили стареньку під час мобілізації її сина.