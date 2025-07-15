15.07.2025 20:00 Дмитро Колонєй

Правоохоронці врятували під обстрілами пораненого мешканця Харківщини

Поліцейські прийшли на допомогу людині, яка могла померти через удар загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , днями харківським поліцейським стало відомо, що 67-річний житель села Слобожанське Липецької громади отримав осколкове поранення. Він працював на городі біля власного будинку, коли ворожий FPV-дрон скинув боєприпас. Його уламки вразили поперекову ділянку спини чоловіка.

Чоловік опинився у скрутному становищі - йшов бій, тому чоловік не міг отримати кваліфіковану допомогу, як не мав можливості й самостійно дістатися до медиків.

Йому на допомогу прийшли поліцейські, які, ризикуючи власним життям, виїхали на місце. Правоохоронці евакуювали його до Циркунівської громади, де знаходилася найближча бригада швидкої. Далі медики доправили постраждалого до обласної клінічної лікарні Харкова. Наразі лікарі оцінюють стан чоловіка як задовільний.

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