15.07.2025 20:33

Президент України вручив паспорт чемпіонці світу з Харківщини

Урочиста подія, у якій взяла участь жителька Харківщини, пройшла з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на святкових урочистостях Президент Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів, передав ордени рідним загиблих, вручив бойові прапори, відзнаки «За мужність та відвагу» й стрічки з почесними найменуваннями командирам підрозділів, а також – нагороди цивільним українцям та українкам і паспорти громадянина України 14-річним дітям.

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Серед останніх паспорт громадянки України отримала 14-річна спортсменка з Харківської області Єлизавета Шматько. Дівчина є майстром спорту України з акробатичного рок-н-ролу та міжнародні здобутки у складі команди «формейшн дівчата». Зокрема, в 2023 році Єлизавета стала чемпіонкою світу серед юніорів на чемпіонаті світу у Кракові. Торік спортсменка знову стала чемпіонкою світу на юніорському чемпіонаті в Празі, а цьогоріч здобула «бронзу» в складі збірної України з акробатичного рок-н-ролу.