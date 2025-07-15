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15.07.2025  20:33   

Президент України вручив паспорт чемпіонці світу з Харківщини

Урочиста подія, у якій взяла участь жителька Харківщини, пройшла з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі.

Вручив паспорт чемпіонці світу з Харківської області Президент України: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на святкових урочистостях Президент Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів, передав ордени рідним загиблих, вручив бойові прапори, відзнаки «За мужність та відвагу» й стрічки з почесними найменуваннями командирам підрозділів, а також – нагороди цивільним українцям та українкам і паспорти громадянина України 14-річним дітям.
 
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Серед останніх паспорт громадянки України отримала 14-річна спортсменка з Харківської області Єлизавета Шматько. Дівчина є майстром спорту України з акробатичного рок-н-ролу та міжнародні здобутки у складі команди «формейшн дівчата». Зокрема, в 2023 році Єлизавета стала чемпіонкою світу серед юніорів на чемпіонаті світу у Кракові. Торік спортсменка знову стала чемпіонкою світу на юніорському чемпіонаті в Празі, а цьогоріч здобула «бронзу» в складі збірної України з акробатичного рок-н-ролу. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківський школяр здобув "срібло" на Європейських іграх єдиноборств.
 
Тэги:  подія, спорт, харків, зеленський
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