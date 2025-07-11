11.07.2025 20:27 Дмитро Колонєй

У Харкові врятували дитину, яка почала тонути

Співробітники водно-рятувальної служби Харкова прийшли на допомогу підлітку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 11 липня 2025 року 14-річний хлопець почав тонути під час купання Удянському гідропарку. Але оперативні дії присутніх чоловіків вберегли його від смерті. Після порятунку дитину передали медикам для подальшого огляду.

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Рятуальники нагадують, що зараз у Харкові діє офіційна заборона на купання у відкритих водоймах. Вони також закликають громадян не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у ставку на Харківщині потонула дитина.