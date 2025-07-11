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11.07.2025  20:37   Мирон Зелений

У Харкові проходить виставка «ШЛЯХИ» (фото)

У АРТпідвалі проходить виставка київського художника Владислава Рябоштана «ШЛЯХИ».

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Шлях — це універсальна для багатьох культур та світоглядних систем філософська концепція, втілена в безлічі релігійних, фольклорних, популярних образах, рефлексована митцями та мислителями усіх часів.
«Шляхи» — виставка київського художника, уродженця міста Дніпро, Владислава Рябоштана, який досліджує тему через похмурі абстрактні форми, експресивну гру чорного та білого, експерименти із матеріалами" - йдеться у описі концепції виставки.
 
Куратори виставки: 
Дарія Герасімова, Євген Даниленко.
 
Відвідати виставку ви можете з середи по неділю в 13:00–18:00 до 26 липня включно за адресою: вул. Чернишевська, 15 (вхід з двору), код від воріт: 149.


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Тэги:  харків, виставка
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