11.07.2025 20:37 Мирон Зелений

У Харкові проходить виставка «ШЛЯХИ» (фото)

У АРТпідвалі проходить виставка київського художника Владислава Рябоштана «ШЛЯХИ».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



"Шлях — це універсальна для багатьох культур та світоглядних систем філософська концепція, втілена в безлічі релігійних, фольклорних, популярних образах, рефлексована митцями та мислителями усіх часів. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ"Шлях — це універсальна для багатьох культур та світоглядних систем філософська концепція, втілена в безлічі релігійних, фольклорних, популярних образах, рефлексована митцями та мислителями усіх часів.

«Шляхи» — виставка київського художника, уродженця міста Дніпро, Владислава Рябоштана, який досліджує тему через похмурі абстрактні форми, експресивну гру чорного та білого, експерименти із матеріалами" - йдеться у описі концепції виставки.

Куратори виставки:

Дарія Герасімова, Євген Даниленко.

Відвідати виставку ви можете з середи по неділю в 13:00–18:00 до 26 липня включно за адресою: вул. Чернишевська, 15 (вхід з двору), код від воріт: 149.



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