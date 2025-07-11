У суботу мешканцям Харкова не варто очікувати транспорт на Благовіщенській вулиці

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Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зовнішній спокій дня може виявитися оманливим – події можуть різко змінитися. Якщо не хочете несподіванок, краще довіритися інтуїції або залишитись вдома.

Прогноз погоди у Харкові на 11 липня У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку.