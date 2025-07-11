11.07.2025 21:16 Дмитро Колонєй
У суботу мешканцям Харкова не варто очікувати транспорт на Благовіщенській вулиці
Коли, чому та як змінять маршрути курсування тролейбус та автобуси розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у суботу 12 липня 2205 року з 9:30 до 16:00 через проведення СКП «Харківзеленбуд» робіт з обрізки зелених насаджень буде заборонений рух транспорту на Благовіщенській вулиці на ділянці від вул. Євгена Котляра до майдану Благовіщенського.
Тролейбус №11 ходитиме таким маршрутом
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розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська (у зворотному напрямку: вул. Семінарська - пр. Любові Малої) - вул. Велика Гончарівська - розворотне коло «Бул. Гончарівський»;
Автобус №57е їздитиме так:
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пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Дудинської - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);
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у зворотному напрямку: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») - вул. Зброярська - вул. Полтавський Шлях - вул. Дудинської - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - пр. Дзюби;
Автобус №109е прямуватиме таким шляхом:
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вул. Бугрименка - вул. Лекторська - вул. Академіка Грищенка - вул. Лірична - вул. Чехова - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Дудинської - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок»);
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у зворотному напрямку: вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») - вул. Зброярська - вул. Полтавський Шлях - вул. Дудинської - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - вул. Чехова - вул. Лірична - вул. Академіка Грищенка - вул. Лекторська - вул. Бугрименка;
Тимчасовий автобус курсуватиме за таким маршрутом:
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бул. Гончарівський (розворотне коло тролейбусів) - вул. Полтавський Шлях - вул. Різдвяна - майдан Благовіщенський - узвіз Соборний - вул. Університетська - пров. Ярмарковий - майдан Конституції;
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у зворотному напрямку: майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - узвіз Соборний - майдан Благовіщенський - вул. Коцарська - вул. Зброярська - бул. Гончарівський (розворотне коло тролейбусів).
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