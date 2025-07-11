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11.07.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову у 33,3 мільйони доларів США - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про допомогу та на що будуть спрямовані ці кошти.


Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову у 33,3 мільйони доларів США - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що Світовий банк підтвердив Харкову фінансову допомогу у вигляді гранту на суму 33,3 мільйони доларів США на розвиток енергетичної інфраструктури.
 
Як зазначив Ігор Терехов, це другий етап програми «RePower»:
 
"Ми змогли отримати це фінансування завдяки успішному виконанню першої частини проєкту, підписаного торік на конференції з відновлення України в Берліні. 
 
Отримане фінансування дасть  можливість зробити ще один сильний крок уперед. Місто отримає додаткові 8,5 мегават власної генерації — сучасні когенераційні установки, які будуть встановлені у найвразливіших районах. Там, де найвищий ризик відключень, вони забезпечуватимуть тепло і світло лікарням, школам, котельням і житловим будинкам — навіть у повному блекауті.
 
Вдячний партнерам зі Світового Банку за довіру до Харкова. За визнання роботи міста. І за те, що день за днем, незважаючи ні на що, ми спільно будуємо успішне майбутнє України!", - підсумував Ігор Терехов. 
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Європейський інвестбанк готовий підтримати Харків у розвитку метро й транспорту.
 
Тэги:  терехов, допомога, харків
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