11.07.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову у 33,3 мільйони доларів США - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розповів про допомогу та на що будуть спрямовані ці кошти.
Світовий банк підтвердив фінансову допомогу Харкову у 33,3 мільйони доларів США - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що Світовий банк підтвердив Харкову фінансову допомогу у вигляді гранту на суму 33,3 мільйони доларів США на розвиток енергетичної інфраструктури.
Як зазначив Ігор Терехов, це другий етап програми «RePower»:
"Ми змогли отримати це фінансування завдяки успішному виконанню першої частини проєкту, підписаного торік на конференції з відновлення України в Берліні.
Отримане фінансування дасть можливість зробити ще один сильний крок уперед. Місто отримає додаткові 8,5 мегават власної генерації — сучасні когенераційні установки, які будуть встановлені у найвразливіших районах. Там, де найвищий ризик відключень, вони забезпечуватимуть тепло і світло лікарням, школам, котельням і житловим будинкам — навіть у повному блекауті.
Вдячний партнерам зі Світового Банку за довіру до Харкова. За визнання роботи міста. І за те, що день за днем, незважаючи ні на що, ми спільно будуємо успішне майбутнє України!", - підсумував Ігор Терехов.
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