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11.07.2025  22:00   Дмитро Колонєй

Аварійні робіти на газопроводі обмежать рух у центрі Харква

На який час введені зміни розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Аварійні робіти на газопроводі обмежать рух у центрі Харква
Як повідмляє РЕДПОСТ, через проведення аварійних робіт на газопроводі до 10 серпня 2025 року обмежений рух транспорту та пішоходів на вул. Університетській, на ділянці від Гімназійної набережної до вул. Кузнечної при русі в бік вул. Кооперативної.
 
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Пропуск транспорту здійснюється вільною від виконання робіт смугою руху. Також забезпечений тимчасовий пішохідний коридор для можливості здійснення обходу пішоходами закритої пішохідної частини Нетіченського мосту.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійні роботи змінять маршрут або не курсуватимуть кілька харківських трамваїв та тролейбусів.
Тэги:  рух, заборона, харків
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