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11.07.2025  18:51   Дмитро Колонєй

Через аварійні роботи змінять маршрут або не курсуватимуть кілька харківських трамваїв та тролейбусів

Як зміниться робота електротранспорту та на який термін розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ, 12 липня 2025 року з 9:30 до 17:00  через  з виконання АТ «Харківобленерго» аварійно-відновлювальних робіт буде припинений рух трамваїв на
 
  • вул. Москалівській;
  • вул. Гольдбергівській; 
  • вул. Молочній;
  • майдані Захисників України; 
  • вул. Георгія Тарасенка;
  • ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна у пров. Рибасівському. 
а також рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на 
  • пр. Аерокосмічному
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Трамвай №3 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра -  розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»; 
 

Трамвай №5 іздитиме таким шляхом

 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) - вул. Морозова - пр. Байрона -  розворотне коло «Вул. Одеська»; 
 

Трамвай №7

 
  • не курсуватиме; 
 

Трамвай №8 ходитиме так

 
  • розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова - пр. Героїв Харкова) - вул. Морозова - пр. Байрона -  розворотне коло «Вул. Одеська»; 
 

Трамвай №27 прямуватиме наступним шляхом:

  • розворотне коло  «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Нескорених - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло  «Вокзал «Харків-Пасажирський»; 
 

Тролейбус №3 курсуватиме таким маршрутом:

 
  • розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Байрона - розворотне коло «Вул. Одеська»;
  • у зворотному напрямку: розворотне коло  «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова - розворотне коло  «Вул. Дванадцятого Квітня»;
 

Тролейбус №6 рухатиметься так:

 
  • розворотне коло «Залізнична станція «Основа» - вул. Павла Тичини - вул. Деповська - вул. Південнопроектна - пр. Аерокосмічний - пр. Байрона - вул. Садовопаркова - розворотне коло «Парк «Зустріч». 
 

Курсуватимуть тимчасові автобуси: 

 
  • вул. Власенка, 3 - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - вул. Олега Громадського - ст. м. «Захисників України»;
  • вул. Москалівська (розворотне коло трамваїв) - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Університетська - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - узвіз Соборний - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - вул. Університетська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська (розворотне коло трамваїв);
  • вул. Кузнечна (розворотне коло тролейбусів) - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський (у зворотному напрямку: пров. Подільський - вул. Кузнечна) - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - вул. Одеська.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримає автобуси від італійських партнерів, а Британія вже презентувала своє бачення нової транспортної системи міста. 
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай, тролейбус
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