11.07.2025 18:51 Дмитро Колонєй
Через аварійні роботи змінять маршрут або не курсуватимуть кілька харківських трамваїв та тролейбусів
Як зміниться робота електротранспорту та на який термін розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 12 липня 2025 року з 9:30 до 17:00 через з виконання АТ «Харківобленерго» аварійно-відновлювальних робіт буде припинений рух трамваїв на
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вул. Москалівській;
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вул. Гольдбергівській;
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вул. Молочній;
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майдані Захисників України;
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вул. Георгія Тарасенка;
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ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна у пров. Рибасівському.
а також рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на
Трамвай №3 курсуватиме так:
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розворотне коло «Залютине» - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;
Трамвай №5 іздитиме таким шляхом
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розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) - вул. Морозова - пр. Байрона - розворотне коло «Вул. Одеська»;
Трамвай №7
Трамвай №8 ходитиме так
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розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова - пр. Героїв Харкова) - вул. Морозова - пр. Байрона - розворотне коло «Вул. Одеська»;
Трамвай №27 прямуватиме наступним шляхом:
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розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Нескорених - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;
Тролейбус №3 курсуватиме таким маршрутом:
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розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Байрона - розворотне коло «Вул. Одеська»;
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у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;
Тролейбус №6 рухатиметься так:
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розворотне коло «Залізнична станція «Основа» - вул. Павла Тичини - вул. Деповська - вул. Південнопроектна - пр. Аерокосмічний - пр. Байрона - вул. Садовопаркова - розворотне коло «Парк «Зустріч».
Курсуватимуть тимчасові автобуси:
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вул. Власенка, 3 - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - вул. Олега Громадського - ст. м. «Захисників України»;
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вул. Москалівська (розворотне коло трамваїв) - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Університетська - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - узвіз Соборний - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - вул. Університетська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська (розворотне коло трамваїв);
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вул. Кузнечна (розворотне коло тролейбусів) - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський (у зворотному напрямку: пров. Подільський - вул. Кузнечна) - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - вул. Одеська.
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