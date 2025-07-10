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10.07.2025  20:38   Дмитро Колонєй

Харків отримає автобуси від італійських партнерів

Ця допомога стала результатом домовленостей, досягнутих під час поїздки мера Харкова Ігоря Терехова до Італії в березні 2025 року.


Харків отримає автобуси від італійських партнерів
Як повідомляє РЕДПОСТ,  оговір про передачу десяти автобусів з Турину до Харкова був ухвалений під час зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова з директором туринського муніципального транспортного підприємства «Gruppo Torinese Trasporti» Сальваторе Гаудіелло в рамках Конференції з відновлення України в Римі.
 
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«Я дуже вдячний за нашу співпрацю з Турином і сподіваюся, що надалі ми будемо розвивати співробітництво. Ми хочемо разом створювати нові масштабні інфраструктурні проєкти. Тому закликаємо підприємців долучатися до цієї роботи та відвідувати Харків, щоб на власні очі побачити, як живе місто», - підкреслив Ігор Терехов. 
 
У свою чергу Сальваторе Гаудіелло розповів про прагнення й надалі підтримувати Харків, а також висловив зацікавленість особисто відвідати місто.
 
Нагадаємо, раніш РЕДПОСТ писав, що у Римі були презентовані основні підходи до формування транспортної стратегії нового Генерального плану Харкова.
 
Тэги:  ігор терехов, транспорт, харків, допомога
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