09.07.2025 21:21 Дмитро Колонєй

Основні підходи до формування транспортної стратегії нового Генерального плану Харкова презентовані у Римі

Свій погляд на майбутню систему транспорту Харкова презунтувала Керівник ініціатив з відновлення та реконструкції України Міністерства транспорту Великої Британії Рейчел Вікс.



Основні підходи до формування транспортної стратегії нового Генерального плану Харкова презентовані у Римі



Презентація пройшла в рамках заходу «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery», організованого за підтримки уряду Німеччини та Європейської економічної комісії ООН, перадає РЕДПОСТ

Розробка стратегії стала можливою завдяки стратегічному партнерству з Великою Британією, а також з ініціативи міського голови Ігоря Терехова, який акцентував увагу на важливості створення сучасної системи міського транспорту в межах нового Генплану.

Рейчел Вікс підкреслила, що транспортна стратегія має бути гнучкою та відповідати реальним потребам міста. До її створення залучені міжнародні експерти, які надають свої рекомендації та фахову оцінку. Йдеться не лише про відновлення наявної інфраструктури, а й про створення сталої, зручної та сучасної системи пересування, яка охоплює всі види транспорту й забезпечує комфорт для мешканців.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що британці допоможуть Харкову розробити транспортну стратегію. Відповідний Меморандум підписано між Харковом та Міністерством транспорту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.