09.07.2025 20:33 Дмитро Колонєй

25 мільйонів євро підуть туди, де їх чекають найбільше - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про підтвердження грантової підтримки міста.



25 мільйонів євро підуть туди, де їх чекають найбільше - Ігор Терехов



Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що Харків отримав фінасову підтримку у 25 мільйонів євро, передає РЕДПОСТ . Як зазначив Ігор Терехов, це реальний результат для нашого міста:

"Підтверджена грантова підтримка — не просто цифра. Це відповідь світу на запитання: «Чи вірять у Харків?» Так, вірять. І сьогоднішня конференція Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery довела це.

Ми отримали новий ресурс для відновлення. Це не подарунок. Це крок за кроком виборена довіра до Харкова, до його людей, до нашої сили триматися й будувати далі – навіть під обстрілами.

25 мільйонів євро підуть туди, де їх чекають найбільше. На модернізацію критичної інфраструктури. На відновлення і модернізацію водопостачання та водовідведення. На тепломережі, щоб кожна квартира цієї зими була з теплом. Щоб кожен будинок знав: про нього подбали.

Ми також показали світу, яким буде Харків завтра. Презентували «Науковий квартал» – один із флагманських проєктів нової концепції Генплану. Це місце, де інновації народжуються щодня. Де сучасна архітектура, освіта й робочі місця зливаються в єдине ціле. Проєкт уже готовий до реалізації. І це лише початок.

Харків відбудовується не хаотично. Ми маємо чітке бачення. Ми змінюємо підходи до управління містом, модернізуємо структури, впроваджуємо нові стандарти. І головне – ми це робимо, попри щоденні атаки ворога.

За цією підтримкою стоять місяці кропіткої роботи. Консультації, домовленості, узгодження. Велика командна праця.

Я дякую всім, хто вірить у Харків і допомагає нам: UNICEF, UNEP, UNOPS, ПРООН, JICA, Energy Community Secretariat, урядам Великої Британії, Німеччини, Франції, ЄБРР, ЄІБ, Світовому банку, Європейській економічній комісії ООН.

Ми разом закладаємо модель відбудови, яка змінить не лише Харків, а й всю Україну.

Харків живе. Харків працює. Харків сильний. І стає ще сильнішим."

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Нагадаємо, праніше РЕДПОСТ писав, що у Римі на конференції Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery презентували проєкт «Науковий квартал», розроблений в рамках Генерального плану розвитку Харкова.