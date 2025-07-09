09.07.2025 20:00 Дмитро Колонєй

У Римі презентували проєкт «Науковий квартал», розроблений в рамках Генерального плану розвитку Харкова

Подія сталася за участі мера Харкова Ігоря Терехова під час заходу «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery».



У Римі презентували проєкт «Науковий квартал», розроблений в рамках Генерального плану розвитку Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , тематичну панельну дискусію, пов'язану із презентацією, очолив мер Харкова Ігор Терехов. Він подякував міжнародним організаціям, фондам, банківським установам та урядам інших країн, які долучаються до відновлення Харкова та надають допомогу всім українцям.

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Під час виступу мер наголосив, що «Науковий квартал» передбачає не тільки архітектурні зміни, а передусім економічний розвиток міста.

«Спільно з Фундацією Нормана Фостера ми робимо унікальні речі, які ввійдуть в історію всієї Європи. Ми вибудовуємо зовсім інший Харків - з іншою промисловістю, економікою, якістю будівництва, децентралізацією критичної інфраструктури. Не менш важливими є питання культурної спадщини, яку необхідно зберегти, а також екології, яка страждає від російської навали», - зазначив Ігор Терехов.

З детальною презентацією проєкту «Науковий квартал» виступив архітектор Фундації Нормана Фостера Дієго Лопес. Він продемонстрував схематичні розробки вигляду цього району, який буде розташований на території ТЦ «Барабашово». За його словами, там планується будівництво наукових і технологічних парків, об’єктів інфраструктури, житлових будинків, а також простору для відпочинку.

«Ідея створення Наукового кварталу з’явилася у нас під час спілкування з міським головою Харкова, який хотів зробити місто економічним центром країни. У проєкті ми використовуємо інноваційні технології, щоб логічно об’єднати все, що потрібно для комфортного життя містян. Це будівництво інноваційних кластерів, житлових будинків, транспортної мережі. Крім того, ми хочемо створити зелений коридор для сполучення з центром міста. Там знаходитимуться виставковий центр, культові будівлі, які вирізнятимуть цей район. Це місце стане справжнім магнітом для харків’ян», - підкреслив Дієго Лопес.

Захід «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery» був організований за підтримки уряду Німеччини та Європейської економічної комісії ООН.