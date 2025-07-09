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09.07.2025  19:13   Дмитро Колонєй

Чоловік зухвало скоїв крадіжку у Харкові (відео)

Подія, яку зафіксувала камера спостереження, сталася на Салтівці у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, відеокамера зафіксувала зухвалу крадіжку на Салтівці. Чоловік на ходу вкрав диню на Валентинівській вулиці.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив поради фахівців як уникнути укусу змії та що робити в разі небезпеки.
 
Тэги:  крадіжка, салтівка, харків
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