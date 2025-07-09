Чоловік зухвало скоїв крадіжку у Харкові (відео)

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Гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприяє спокійній рутинній роботі та виконанню давно запланованих справ. Проте внутрішня напруга може виливатися у суперечки, тому краще присвятити час собі та улюбленим справам.

Прогноз погоди у Харкові на 9 липня Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.