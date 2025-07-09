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09.07.2025  19:00   Дмитро Колонєй

У McDonald's зникнуть трубочки для напоїв

Як це відбуватиметься розповіли у компанії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, McDonald's починає поступову відмову від трубочок через турботу про екологію. Наразі вони залишаться для деяких напоїв, а також, імовірно, у замовленнях із доставкою. У залах ресторанів наразі подають холодні напої без кришечки – тому пити зі стаканчика теж буде комфортно.
"Поступово ми відмовимося від трубочок для холодних напоїв у всіх форматах замовлення, окрім МакШейків та лимонаду", – розповіли у компанії.
 
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Тэги:  mcdonald's, бізнес
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