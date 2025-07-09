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09.07.2025  18:24   Дмитро Колонєй

Юна харківська водійка врізалася у пожежну машину та ледь не вбила жінку та дитину

Всі обставини ДТП встановлює харківська поліція.

Зіткнулася з пожежною машиною та ледь не вбила жінку й дитину юна водійка Hyundai Elantra: Новини Харкова
 
Аварія сталася 9 липня 2025 року близько 14:20 на Тюрінській вулиці, передає РЕДПОСТ. 20-річна водійка на Hyundai Elantra зіткунлася з пожежним автомобілем МАЗ-539. Внаслідок автопригоди постраждали двоє пасажирів авто Hyundai – 41-річна жінка та 5-річний хлопчик. Вони потрапили до лікарні.
 
Зіткнулася з пожежною машиною та ледь не вбила жінку й дитину юна водійка Hyundai Elantra: Новини Харкова
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група ГУ Нацполіції та патрульна поліція Вирішується питання про внесенння інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на виїзді з Харкова сталася масштабна ДТП з трьома постраждалими.
 
Тэги:  дтп, аварія, харків
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