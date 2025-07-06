06.07.2025 18:51 Рита Парфенова

На виїзді з Харкова сталася масштабна ДТП з трьома постраждалими: поліція відкрила кримінальне провадження

На перехресті вулиці Леся Сердюка та Кільцевої дороги зіткнулися чотири автомобілі. Постраждали водій і двоє пасажирів ВАЗ. За фактом аварії поліція розпочала розслідування.

У Харкові правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 6 липня близько 13:30 на перехресті вулиці Леся Сердюка та Кільцевої дороги. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Попередньо встановлено, що водій легковика ВАЗ-21011, 72-річний чоловік, не надав перевагу в русі вантажівці MAN із напівпричепом, яка рухалась по головній дорозі. Унаслідок цього відбулося зіткнення, яке спричинило ланцюгову аварію за участю ще двох автомобілів — Mercedes-Benz Sprinter і Ford, що їхали позаду.

У результаті ДТП постраждали троє людей — водій ВАЗ та двоє його пасажирів: 49-річна жінка і 53-річний чоловік. Усі вони отримали тілесні ушкодження.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий період.

Наразі тривають слідчі дії.

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