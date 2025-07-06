06.07.2025 19:14 Рита Парфенова

У Харкові завершують закриття контурів пошкоджених будинків у Шевченківському та Новобаварському районах

Після нічної атаки 6 липня постраждали 24 будівлі. Комунальні служби завершують ліквідацію пошкоджень: усунено дефекти теплотраси, відновлюють дахи й вікна.



Фото: ХМР

У Шевченківському та Новобаварському районах Харкова комунальні служби завершують роботи із закриття контурів будинків, пошкоджених унаслідок нічного обстрілу 6 липня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, російські війська атакували місто вісьмома ударними БпЛА типу «шахед». Унаслідок обстрілу за медичною допомогою звернулися троє осіб, зокрема одна дитина.

«Комунальні бригади завершують роботи з закриття контурів і ремонту покрівель. У Новобаварському районі частково постраждала теплотраса — ушкодження вже усунули», — зазначив Ігор Терехов.

Крім того, за словами мера, у Шевченківському районі 6 липня працювали мобільні ЦНАПи. Мешканці могли подати заяву на компенсацію за програмою «єВідновлення» для пошкодженого житла. 7 липня такий мобільний центр працюватиме в Новобаварському районі.

За оперативними даними Департаменту житлово-комунального господарства, внаслідок атаки пошкоджено 24 будівлі: вибито 668 вікон, 163 балконних скління, зруйновано 10 дверей і п’ять покрівель.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що після нічної атаки по Шевченківському та Новобаварському районах комунальні служби усувають руйнування: постраждали понад 300 квартирних вікон, балкони й місця загального користування.