У Харкові комунальники ліквідують наслідки нічного обстрілу: пошкоджено 21 будівлю (фото)

Після нічної атаки по Шевченківському та Новобаварському районах комунальні служби усувають руйнування: постраждали понад 300 квартирних вікон, балкони й місця загального користування.
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу, який зачепив Шевченківський і Новобаварський райони. Пошкоджено щонайменше 21 житлову будівлю.ь Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
За інформацією міських служб, внаслідок ударів вибито 321 вікно у квартирах, ще 162 — у місцях загального користування, а також 131 балконне скління. Працівники КП «Харківжитлобуд» проводять першочергові роботи із закриття контурів і усунення пошкоджень.
Також комунальники КП «Харківблагоустрій» і «Шляхрембуд» оперативно прибрали скло, будівельні уламки та впорядкували території, що постраждали від обстрілів.
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