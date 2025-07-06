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06.07.2025  10:57   Рита Парфенова

У Харкові комунальники ліквідують наслідки нічного обстрілу: пошкоджено 21 будівлю (фото)

Після нічної атаки по Шевченківському та Новобаварському районах комунальні служби усувають руйнування: постраждали понад 300 квартирних вікон, балкони й місця загального користування.

наслідки обстрілу харкова

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу, який зачепив Шевченківський і Новобаварський райони. Пошкоджено щонайменше 21 житлову будівлю.ь Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У Харкові пошкоджено 21 будівлю під час нічного обстрілу

За інформацією міських служб, внаслідок ударів вибито 321 вікно у квартирах, ще 162 — у місцях загального користування, а також 131 балконне скління. Працівники КП «Харківжитлобуд» проводять першочергові роботи із закриття контурів і усунення пошкоджень.

У Харкові пошкоджено 21 будівлю під час нічного обстрілу

Також комунальники КП «Харківблагоустрій» і «Шляхрембуд» оперативно прибрали скло, будівельні уламки та впорядкували території, що постраждали від обстрілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 6 липня Харків зазнав чергової атаки дронів-камікадзе.

У Харкові пошкоджено 21 будівлю під час нічного обстрілу У Харкові пошкоджено 21 будівлю під час нічного обстрілу

У Харкові пошкоджено 21 будівлю під час нічного обстрілу

У Харкові пошкоджено 21 будівлю під час нічного обстрілу У Харкові пошкоджено 21 будівлю під час нічного обстрілу

Тэги:  благоустрій, обстріл, харків, агрессия россии
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