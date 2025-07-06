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06.07.2025  10:10   Рита Парфенова

Рятувальники Харкова потрапили під повторний обстріл рф (фото)

Під час нічної атаки на Харків окупанти двічі вдарили БпЛА по одному місцю. Під другий удар потрапили рятувальники ДСНС — пошкоджено авто, особовий склад не постраждав.

У Харкові зафіксовано повторну атаку дронами по рятувальниках

У ніч на 6 липня місто Харків зазнало удару ворожих дронів-камікадзе. У результаті атаки сталася пожежа, на місце події прибули рятувальники ДСНС.

Під час ліквідації наслідків обстрілу окупанти завдали повторного удару безпілотниками саме по району, де працювали пожежні. Внаслідок влучання була пошкоджена пожежна автоцистерна.

У Харкові зафіксовано повторну атаку дронами по рятувальниках

Особовий склад не постраждав. Вогнеборці вчасно припинили роботи та спустились в укриття, завдяки чому вдалося уникнути жертв.

У Харкові зафіксовано повторну атаку дронами по рятувальниках

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