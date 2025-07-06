Масовані атаки рф по Харкову та області: загинули двоє людей, подробиці і масштаби руйнувань

За минулу добу ворог атакував Харків та ще 13 населених пунктів області, застосувавши понад 90 одиниць різних типів озброєння. Загинули дві людини, ще 11 осіб зазнали поранень.
Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані удари по Харкову та ще 13 населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок обстрілів загинули дві людини, серед них — 8-річна дитина, ще 11 осіб, зокрема двоє дітей, отримали поранення.
Загиблі та поранені:
Російські дрони-камікадзе «Шахед» і «Герань-2» атакували Шевченківський і Новобаварський райони Харкова. Загалом по області застосовано щонайменше:
Масштаби пошкоджень цивільної інфраструктури — значні.
У Харкові зафіксовано руйнування 14 багатоквартирних будинків, спорткомплексу, стоматологічної клініки, кафе, двох магазинів, нежитлової будівлі та чотирьох автомобілів.
У Куп’янському районі зруйновано приватні будинки, приміщення «Укрзалізниці», підприємства, склади, гаражі, автомобілі, зокрема автомобіль «швидкої допомоги». Постраждали населені пункти Приколотне, Куп’янськ, Малий Бурлук, Шипувате, Великий Бурлук і Борівське.
В Ізюмському районі руйнувань зазнали приватні будинки в Пісках-Радьківських та Балаклії. У Чугуївському районі пошкоджено будинок культури в селі Юрченкове, а в Богодухівському районі — автомобіль у селі Одноробівка.
Розпочато відповідні розслідування за фактами воєнних злочинів рф на території області.
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