06.07.2025 09:15 Рита Парфенова

Масовані атаки рф по Харкову та області: загинули двоє людей, подробиці і масштаби руйнувань

За минулу добу ворог атакував Харків та ще 13 населених пунктів області, застосувавши понад 90 одиниць різних типів озброєння. Загинули дві людини, ще 11 осіб зазнали поранень.



Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили масовані удари по Харкову та ще 13 населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів загинули дві людини, серед них — 8-річна дитина, ще 11 осіб, зокрема двоє дітей, отримали поранення.

Загиблі та поранені:

у Харкові постраждали 46-річна жінка та 2-річна дівчинка;

у селі Одноробівка Золочівської громади ворожий удар FPV-дроном по цивільному автомобілю забрав життя 8-річного хлопчика, поранено 3-річного хлопчика, 40-річного чоловіка та 37-річну жінку;

у Куп’янську загинув 59-річний чоловік, поранено 56-річного чоловіка, 57-річну жінку та двох жінок віком 65 років;

у селі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 66-річний чоловік;

у селі Широке Близнюківської громади поранена 27-річна жінка.

Російські дрони-камікадзе «Шахед» і «Герань-2» атакували Шевченківський і Новобаварський райони Харкова. Загалом по області застосовано щонайменше:

23 некеровані авіаційні ракети,

14 керованих авіабомб (КАБ),

11 БпЛА типу «Шахед»,

31 БпЛА типу «Герань-2»,

1 БпЛА типу «Молнія»,

3 FPV-дрони,

1 БпЛА невстановленого типу.

Масштаби пошкоджень цивільної інфраструктури — значні.

У Харкові зафіксовано руйнування 14 багатоквартирних будинків, спорткомплексу, стоматологічної клініки, кафе, двох магазинів, нежитлової будівлі та чотирьох автомобілів.

У Куп’янському районі зруйновано приватні будинки, приміщення «Укрзалізниці», підприємства, склади, гаражі, автомобілі, зокрема автомобіль «швидкої допомоги». Постраждали населені пункти Приколотне, Куп’янськ, Малий Бурлук, Шипувате, Великий Бурлук і Борівське.

В Ізюмському районі руйнувань зазнали приватні будинки в Пісках-Радьківських та Балаклії. У Чугуївському районі пошкоджено будинок культури в селі Юрченкове, а в Богодухівському районі — автомобіль у селі Одноробівка.

Розпочато відповідні розслідування за фактами воєнних злочинів рф на території області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 5 липня російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном поблизу села Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик, ще троє членів родини отримали поранення.