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06.07.2025  08:28   Рита Парфенова

Окупанти вбили 8-річного хлопчика на Харківщині — удар FPV-дроном по цивільному авто

Увечері 5 липня російські війська атакували цивільну автівку FPV-дроном поблизу села Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик, ще троє членів родини отримали поранення.

вибух

Російська армія скоїла черговий воєнний злочин на Харківщині, передає РЕДПОСТ. Як повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, 5 липня близько 21:00 ворожий FPV-дрон уразив цивільний автомобіль поблизу села Одноробівка Золочівської громади.

Унаслідок удару загинув 8-річний хлопчик. Ще троє людей дістали поранення — це члени його родини.

Серед постраждалих:

  • 4-річний хлопчик — у нього обширна рвана рана грудної клітки, множинні ураження обох ніг;
  • 40-річний чоловік, батько загиблого — ураження грудної клітки, цефалгічний синдром, акубаротравма;
  • 36-річна жінка, мати загиблого — гостра реакція на стрес.

Усіх травмованих доправлено до обласної лікарні. Автомобіль, в який поцілив дрон, знищено вщент.

За фактом атаки правоохоронці розпочали розслідування воєнного злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 6 липня Харків зазнав чергової атаки дронів-камікадзе.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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