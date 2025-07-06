Обстріл Харкова вночі 6 липня: пошкоджені будинки, спортоб’єкт і цивільна інфраструктура

У ніч на 6 липня Харків зазнав чергової атаки дронів-камікадзе.
За інформацією міського голови Ігоря Терехова, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано вісім прильотів ударних дронів типу «Шахед», передає РЕДПОСТ.
Сім із них влучили у Шевченківському районі міста, ще один — у Новобаварському. Унаслідок ударів пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільна інфраструктура, зокрема спортивний об’єкт. У багатьох будинках вибито вікна. За попередньою інформацією, постраждала одна жінка.
На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та фахівці з обстеження пошкоджень. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
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