06.07.2025 07:30 Рита Парфенова

6 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.





Професійне свято ВМС ЗСУ вперше було встановлено у 1996 році. Дата його святкування кілька разів змінювалася, а з 2012 року збігалася із днем ВМФ Росії. З початком російської агресії та втратою побратимів у боях, патріоти України, які у нових пунктах базування відроджували ВМС та розпочали викорінення імперських та радянських традицій, не могли відзначати своє професійне свято одночасно з флотом Росії – країни-агресора. За зверненням командувача, Військової Ради та особового складу ВМС, президент Петро Порошенко указом від 12 червня 2015 року №335/2015 встановив в Україні День Військово-морських сил Збройних сил України, який відзначається щорічно в першу неділю липня.



* * *



Щорічно у першу неділю липня відзначають День працівників морського та річкового флоту.



Професійне свято працівників морського та річкового флоту встановлено указом президента України Петра Порошенка від 12 червня 2015 року.



Морський та річковий транспорт – одна з ключових галузей економіки, і в цьому велика заслуга багатьох поколінь, які назавжди пов'язали свою долю з річками та морями.



Загалом у країні налічується 18 морських торгових, 4 рибних та 13 річкових портів.

* * *

Сьогодні всі охочі можуть «обмінюватись своїми душами» на повних правах — 6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку. Свято поцілунків вигадали у Великій Британії, а два десятки років тому він був затверджений Організацією Об'єднаних Націй.



У багатьох містах цього дня відбуваються різноманітні конкурси поцілунків, учасники яких мають шанс виграти різні призи та подарунки (За найдовший поцілунок, за найкрасивіший поцілунок, за пристрасний поцілунок та ін.). Отже, дерзайте, встановлюйте поцілункові рекорди!



* * *



У першу суботу липня, починаючи з 2003 року, відзначається Міжнародний день Дніпра – річки, до середини якої долетить рідкісний птах.



Більшість шляху Дніпро протікає територією України – довжина його русла в межах цієї країни становить 981 кілометр, площа басейну – 291,4 тисячі квадратних кілометра. На українській ділянці Дніпра розташовано 26 міст, у тому числі Київ – столиця України. Невипадково українці вважають Дніпро своєю головною водною артерією: він забезпечує водою близько 70 відсотків населення країни.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Сисоя Великого.



У давнину вірили, що роса на Сисоя має особливі властивості, тому вранці ходили босоніж по траві, а також проводили по ній домашню худобу. Вважалося, що це допомагає позбутися хвороб і покращити здоров'я.



Цього дня традиційно готували варення з чорної смородини.



Оскільки очікували швидкого приходу дощів, селяни поспішали завершити всі польові роботи. Вважалося, що природа цього дня особливо чутлива, тому до тварин і рослин намагалися ставитися з повагою.



Що не можна робити:

поспішати, тому що будь-яка поспіхом зроблена справа закінчиться провалом.

прибирати в домі жінкам і дівчатам, цим повинен зайнятися чоловік.

За Юліанським календарем, 6 липня православна церква вшановує пам’ять мучениці Агрипіни, яку в народі прозвали Аграфеною Купальницею, бо наступного дня відзначали Івана Купала.



У ніч проти 7 липня раніше здійснювали купальські обряди. За давнім звичаєм, цього дня всі мали скупатися у водоймі.



Також у цей день збирали цілющі трави та рослини, вважаючи, що вони мають особливу силу.



Що не можна робити:

сумувати та скаржитися на життя;

відмовляти іншим у гостинності.

Також цього дня

1785 – долар став національною валютою США.



1885 – Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу на хлопчика, якого вкусив скажений собака. 9-річний Жозеф Мейстер став першою людиною, яка вижила після зараження на сказ. Він на все життя зберіг подяку своєму рятівнику, до кінця своїх днів пропрацювавши сторожем в Інституті Пастера і доглядаючи могилу вченого. Після вторгнення гітлерівських військ у Францію в 1940 році Мейстер вважав за краще накласти на себе руки, ніж дозволити нацистським мародерам поглумитися над могилою Пастера.



1901 – народилася Фріда Кало, мексиканська художниця.



1905 – вперше служби правопорядку Америки та Європи обмінялися відбитками пальців підозрюваної у злочинах людини. Поліцейські Лондона та Сент-Луїса передали один одному відбитки пальців Джона Уокера.



1925 – народився Білл Хейлі (справжнє ім'я Вільям Джон Кліфтон Хейлі-молодший), американський виконавець, з якого пішов відлік ери рок-н-ролу.



1935 – народився Далай-лама XIV, буддистський духовний лідер.



1946 – народився Сільвестр Сталлоне, американський кіноактор, сценарист та режисер.



1951 – народився Джеффрі Раш, австралійський кіно- та театральний актор, володар премії Оскар.



1957 – на святі, яке проходило в передмісті Вултоні, відбулася доленосна зустріч 17-річного Джона Леннона і 15-річного Пола Маккартні.



1958 – урочисто відкрито Національний Експоцентр України («ВДНГ»).



1975 – народився Кертіс Джексон (50 cent), американський репер, актор, підприємець, виконавчий продюсер.



1994 - на екрани США вийшов фільм "Форрест Гамп".



2003 – за допомогою радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією було передано Космічний поклик – кодоване послання до кількох зірок сонячного типу.



2005 – Верховна Рада ухвалила Кодекс адміністративного судочинства України.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Марта, Уляна, Федір, Юліана.



за Юліанським календарем: Агрипіна (Аграфена), Антон, Артемій, Герман, Йосип, Корнилій, Митрофан, Олександр, Олексій, Петро, Святослав, Федір.