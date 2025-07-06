Прогноз погоди у Харкові на 6 липня

У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень 24 – 29°.
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Настає етап емоційної стабільності, коли легше контролювати почуття. Важливо зберігати дипломатичність і бути обережними у флірті – він може обернутися серйозними стосунками.
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
У першу неділю липня відзначається День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
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