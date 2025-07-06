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06.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 липня

У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 24 – 29°.

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Народні прикмети

  • зеленуватий відтінок місяця вказує, що скоро розпочнуться дощі;
  • якщо місяць в тумані і він великий, чекайте на похолодання;
  • блискучий місяць білого кольору – до холодної погоди без опадів;
  • вже листя жовтіє – осінь і зима прийдуть рано.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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